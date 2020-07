Torino, la rassegna stampa di oggi 7 luglio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa di oggi sul Torino: processi a Cairo, numeri difficili nella gestione presidenziale. E il Toro deve pensare al Brescia

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra di Longo debba pensare al Brescia, mentre continuano i processi a Cairo.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Toro, non umiliarti. Così perdi tifosi: dov’è finita la cattiveria?”

Rizzitelli, eroe dei derby del ’95: “Io caricavo i compagni portando negli spogliatoi i Tuttosport con le interviste agli juventini che dicevano che ci avrebbero battuti…”

Barrow&Juwara, Cairo non Gambia

All’ex atalantino è stato preferito Verdi, costato il doppio. E per il giovanissimo ex Chievo, granata al Viareggio, il presidente non ha voluto spendere 200mila euro

La Stampa: Il Brescia tra il Toro e la salvezza. Il tesoretto non riparta dai rischi

Solo 4 punti conquistati nel girone di ritorno: nessuno peggio dei granata

CronacaQui: Derby e non solo, i numeri da incubo della presidenza Cairo

La Repubblica: Toro, con il Brescia torna Nkoulou: e forse dovrà affrontare Balotelli

La Gazzetta dello Sport: Operazione esperienza

Il Toro si affida ai tre veterani tenuti a riposo nel derby

Corriere Torino: Toro al bivio Brescia. È l’ora del General

Domani all’Olimpico i granata si giocano 3 punti fondamentali nello sprint, la salvezza passa da lì. Gara da duri, Longo rilancia Rincon e Nkoulou