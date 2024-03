I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 7 marzo: la sfida al Napoli, le scelte obbligate a centrocampo

–Toro, le due facce da Europa

Riecco il monumento col cuore più grande

A un amico tifoso ha ammesso: «Durante l’infortunio mi sono sentito ancor più legato al Toro»

Il traguardo dei 15 gol l’ultima scommessa

-E adesso per battere le punizioni c’è Gineitis

La Gazzetta dello Sport

Napoli-Torino, tutte le vie del gol

Juric cerca soluzioni. Vlasic da falso nove, Okereke punta mobile. Zapata è inamovibile

L’allenatore prova alternative davanti per dare una scossa e aumentare la pericolosità C’è anche l’ipotesi Pellegri con la coppia pesante