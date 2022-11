I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, lunedì 7 novembre: è il giorno dopo la sconfitta dei granata a Bologna

Tuttosport

-Toro mediocre e già sparito. Senza ambizioni, passa la fame

Granata lenti, prevedibili, senza cuore. Paro: “Esame totalmente fallito”

-Pellegri, il record più triste. Infortunato dopo 2 secondi

Il bomber scivola ed esce per un guaio alla caviglia. Però non dovrebbe essere nulla di serio

-“Sorpresi dai cambi”

Buongiorno: “Nella ripresa chi è entrato nel Bologna ci ha messo in grande difficoltà”

La Gazzetta dello Sport

Motta va, Toro rimontato. Vantaggio di Lukic, Orsolini e Posch lanciano il Bologna. Ma quella manata…

Buon primo tempo granata, il gol-vittoria dei rossoblù viziato da un fallo a inizio azione non sanzionato