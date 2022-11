I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, venerdì 4 novembre 2022: fra due giorni la gara col Bologna

Tuttosport

-Toro 4X4: due acquisti e due intrighi

Vlasic-Radonjic: sì. Miranchuk-Lazaro? Sarà braccio di ferro

-Nel mirino c’è Luvumbo, il “cavallo maluco” che fa sognare Cagliari

Gol e assist: giovane ala veloce e di buona tecnica. Lo seguono anche la Fiorentina, il Napoli e il Sassuolo

-Pellegri cala il poker già storico

Quattro gare di fila da titolare: mai successo in carriera per colpa dei guai muscolari

La Gazzetta dello Sport

-Con Ricci alla regia la svolta granata: manca solo il gol

Gestione della palla e intelligenza tattica,quattro vittorie e due pari con lui in campo

-Sanabria difficile, ancora Pellegri