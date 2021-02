La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: le scaramanzie di Cairo, il nuovo centrocampo dei granata e Sirigu da recuperare

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra granata stia provando a cambiare passo. Dalle scaramanzie di Cairo al centrocampo nuovo, fino al bisogno di recuperare Sirigu.

Tuttosport: Cairo, Nicola e quel 19

Toro: tutte le vie e le scaramanzie

Cervelli della salvezza. Baselli l’uomo di qualità, Mandragora: stop & go

Il bresciano è subentrato nel “suo” derby e tecnicamente ha cambiato il Toro. Il neoacquisto al top per recuperi (7) e percentuale per passaggi riusciti (84%)

La Stampa: Il Toro si è riperso Sirigu. Nicola sa come recuperarlo

Dopo una serie di prestazioni negative, Giampaolo lo mise in panchina a Roma e col Bologna. Il nuovo tecnico punta sulla fiducia incondizionata. E il gruppo lo riconosce come uno dei leader

La Repubblica: Il Toro ora vuole 7 punti in 3 gare

Sabato i granata ospitano il Genoa, poi a Cagliari e di nuovo in casa col Sassuolo. Nicola non fa tabelle, ma per restare in A bisognerà arrivare a quota 37

La Gazzetta dello Sport: Un nuovo Toro

Mandragora uomo in più, la sua regia porta qualità

Corriere Torino: Toro, effetto Nicola

Squadra sempre in partita, gruppo totalmente coinvolto e Mandragora al centro del progetto. Ma ora serve Sirigu