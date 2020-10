Torino, la rassegna stampa di oggi 8 ottobre 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: Giampaolo ora lavora con i volti nuovi. Bonazzoli intanto si presenta ed è felicissimo di essere granata

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra granata stia ora lavorando con anche alcuni dei volti nuovi: Bonazzoli si presenta, ora Giampaolo dovrà valutare quanto puntare su di lui.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Giampaolo: Toro in riga

Discorso alla squadra: “Tutti titolari, per me”

Bonazzoli, il non pupillo: “Io, finalmente granata. Ora aspetto i tifosi”

Anche lui ex doriano con Giampaolo, ma utilizzato dal tecnico per appena 27 minuti in tre anni, è deciso a conquistarlo con il Toro. “Tutto bello, qui”

La Stampa: “Bonazzoli era il miglior ’97. Col Toro può realizzarsi”

Stefano Vecchi. L’ex allenatore della Primavera dell’Inter racconta il neo attaccante granata

CronacaQui: Finalmente Toro: “Io, pronto e carico”

Federico Bonazzoli, 23 anni, si presenta

La Gazzetta dello Sport: Toro senza frontiere

Esperienza internazionale. Giampaolo fa un bel pieno

Corriere Torino: Il Poeta del gol ci crede

Claudio Sala: “Sirigu, Nkoulou, Rincon e Belotti: Toro, spina dorsale solida. E sono arrivati giovani interessanti”