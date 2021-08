I titoli sul Torino nei quotidiani in edicola oggi, lunedì 9 agosto 2021, tra calciomercato e campo

La Gazzetta dello Sport

Toro in marcia

Fasce elettriche, ok l’idea di gioco. Sulla trequarti a Pjaca serve aiuto

Comert in difesa è la nuova idea: avviati i contatti

Corriere Torino

Juric, segnali di Toro

Pjaca segna il suo primo gol in appena 56 secondi. Bene Berisha. L’AZ ribalta tutto (2-1) con 2 autoreti. I granata comandano e sprecano. E Belotti torna

La Stampa

Pjaca illude il Toro in Olanda, ma la sconfitta in rimonta non rovina il lavoro di Juric

Segnali incoraggianti contro l’AZ Alkmaar: carattere e grande pressing. Belotti entra nella ripresa, però resta al centro del mercato

Qualità, carattere e gol: Pjaca è già al centro del Toro

Il croato segna dopo 55 secondi e per Juric è una pedina fondamentale

La rassegna stampa sul Torino