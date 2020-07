Torino, la rassegna stampa di oggi 9 luglio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il Toro vince contro il Brescia e ottiene tre punti fondamentali per la salvezza

Tuttosport: Tre urli Toro: rimonta salvezza

Un grande Verdi, re Belotti e Zaza premiano Longo

“Mai avuto paura: passo importante. Verdi? Lo sapevo”

Longo: “Era una partita trappola, siamo stati bravi a tenere duro dopo essere andati sotto. E ora voglio fare risultato con l’Inter”

La Stampa: Tre punti Toro

I granata rimontano il Brescia e conquistano tre punti fondamentali per la classifica: sono 7 i punti sulla terz’ultima. Un primo tempo da brividi, poi Belotti si carica di nuovo la squadra sulle spalle. E Longo salva la panchina

CronacaQui: Toro, che brividi. Ma nella ripresa ci pensa il tridente…

La Repubblica: Toro, brivido prima della gioia. Poi a segno i tre tenori granata

Vittoria importante per la squadra di Longo contro una concorrente per la lotta alla salvezza. Per il capitano quinto gol consecutivo. Unico neo: Zaza ammonito, salterà la sfida contro l’Inter

La Gazzetta dello Sport: Il Toro si spaventa, poi reagisce. Tre punti salvezza, Brescia ko

Il gol di Torregrossa illude la squadra di Lopez che sfiora il raddoppio. I granata dilagano: autogol di Mateju, Belotti, Zaza. Sono a +7 dal Genoa

Corriere Torino: Belotti leader, il Toro va

Il capitano a segno per la quinta gara consecutiva: Brescia ribaltato, respira Longo