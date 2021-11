La rassegna stampa di oggi, mercoledì 10 novembre: tra Nazionali e mercato e lavoro dei granata al Filadelfia

La Gazzetta dello Sport

Il volo di Vanja. Milinkovic, colpo in serbo: debutta col Qatar

Scommessa vinta dal Toro: dopo la prima chiamata, domani tra i pali della Serbia

Tuttosport

-Kumbulla per gennaio. Juric lo aspetta: via Izzo, Miranchuk sì, Ramirez nì.

Il napoletano in partenza (lo vorrebbe Mazzarri) apre al difensore albanese che Mourinho non vede. Con l’Atalanta si discute il prestito del russo

–E Brekalo diventa un caso Nazionale. Patto con i croati

Il trequartista, infortunato con il Torino, per il suo ct è invece disponibile. Prima intesa: non giocherà domani contro Malta

-Ansaldi spera con Mandragora

I due possono tornare con l’Udinese