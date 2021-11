I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, 9 novembre 2021: dalla sfida con l’Udinese ancora lontana ai problemi con le Nazionali

La Gazzetta dello Sport

La forza del mercato. Da Mandragora a super Brekalo, Juric si riaffila ai colpi d’autore

Il Toro alla ripresa contro l’Udinese ritroverà i suoi uomini di qualità

Tuttosport

-Vagnati in Argentina

Missione in Sudamerica per il ds, starà via una settimana: nei prossimi giorni blitz pure in altre nazioni

-“Il nostro Pobega in amore col Torino”

La famiglia racconta Tommaso, triestino (come Ferrini) di poche parole e molti fatti, arrivato in Nazionale: “Conquistato dalla città e dalla passione granata”

-Brekalo, la Croazia fa muro