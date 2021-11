I titoli sul Torino nella rassegna stampa di oggi, giovedì 11 novembre: il lavoro al Fila, il calciomercato, la sfida contro l’Udinese dopo la pausa

La Gazzetta dello Sport

-Il muro del Toro. Comanda Bremer, ora Juric ripartirà dal bunker granata.

È la terza miglior difesa del campionato:12 gol subiti in 12 gare come con Mazzarri

-Ansaldi corre, Mandragora ok: segnali positivi per l’Udinese

Tuttosport

-La missione Toro in Argentina. “Vagnati vuole il terzino sinistro Ortega del Velez”

A Buenos Aires sono convinti che un obiettivo dei granata sia il laterale biancoblù, protagonista di un clamoroso autogol contro il San Lorenzo, sotto gli occhi del ds

-Rincon per il Genoa, Baselli per Sinisa

Manovre per piazzare gli esuberi fuori dal progetto Juric: Mihajlovic potrebbe rilanciare il suo ex giocatore nel Bologna. Opzione Empoli per Zima, idea Alessandria per Warming

-Fila, no alle famiglie

I tifosi chiedono il cortile per un evento con i bambini, il club granata lo nega