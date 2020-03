Torino, la rassegna stampa di oggi 11 marzo 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: il Toro continua a lavorare, si sfrutta la sosta forzata. E intanto parla con i big

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come la squadra di Moreno Longo continui gli allenamenti per sfruttare la pausa forzata e recuperare energie fisiche e mentali. E intanto è al lavoro con i big per convincerli a restare.

Tuttosport: Sosta, si tratta: Belotti, Sirigu & C.

Lo stop forzato per convincere i big a rimanere

Cairo cita Einstein anti coronavirus. E il Fila si organizza

Il presidente del Torino: “La crisi porta benefici e progresso”. Per gli allenamenti scattano turni e procedure d’emergenza

CronacaQui: Il Toro è in riserva. Ora serve benzina…

Oggi doppia seduta: poi stop agli allenamenti

La Repubblica: Niente vacanza, il Toro continua gli allenamenti

La Gazzetta dello Sport: SìRigu

Nessun portiere come lui dal 2017. Il Toro è in buone mani

Corriere Torino: Il Toro non si ferma

Doppio allenamento al Fila per i granata. E se oggi non arrivano segnali contrari si continua con il lavoro. Longo sfrutta la pausa per un secondo ritiro