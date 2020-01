Torino, la rassegna stampa di oggi 16 gennaio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: offerte Spal per Iago e Bonifazi, e anche Laxalt può lasciare. Calciomercato al centro

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta in particolare del calciomercato in uscita dei granata, che ribadisce come Iago e Bonifazi possano essere molto vicini alla cessione (Spal). Voci anche su Laxalt.

Tuttosport: Toro, via anche Iago e Laxalt

Per Bonifazi e l’ala intesa con la Spal. Fofana resta caldo

Primo sì da Poveda

Lo Iago del City dà l’ok, ora tratta l’ingaggio

La Stampa: Iago Falque in uscita, il Toro aspetta Younes

Spal favorita, ieri Bava a Milano

CronacaQui: Iago e Bonifazi verso la Spal. Laxalt tra Milan e Spagna

La Repubblica: Toro, Laxalt in uscita. Al suo posto si cerca Younes del Napoli

Per gli uomini di Mazzarri quarti di Coppa Italia con il Milan di Ibrahimovic

La Gazzetta dello Sport: Toro, c’è la meglio gioventù. Edera spinge, Millico in pole

Verdi verso la panchina con il Sassuolo, Mazzarri è fortemente tentato di lanciare i talenti del vivaio

Corriere Torino: Il Toro ora va di corsa

Nelle ultime sei partite, 13 punti: soltanto la Lazio ha fatto meglio di Mazzarri in Serie A nonostante il Verona e la Spal. I granata preparano il ritorno