Torino, la rassegna stampa di oggi 17 marzo 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: la squadra a distanza combatte la paura per il virus. E intanto si allena a casa

Tuttosport: “Toro, insieme battiamo la paura”

Chat di squadra tra aiuti e ansie: “Si ride, si prega”

Da Einstein a Gandhi: Cairo detta la linea granata antivirus

Il primo e il più deciso a chiedere misure drastiche, il presidente del Torino è sicuro: “Usciremo molto più forti dalla tempesta”

La Stampa: Il derby è un palleggio con i rotoli

Spazio alla fantasia per i calciatori di Juve e Toro. Gli allenamenti in casa diventano video virali

CronacaQui: De Silvestri-Ansaldi, si pensa al rinnovo

I due a scadenza hanno convinto la dirigenza

La Gazzetta dello Sport: Scuola Toro d’élite. È record di talenti, in 4 pronti per la A

Tra B e C 24 giocatori per il vivaio: Ferigra, Buongiorno, Fiordaliso e Segre a Bormio

Corriere Torino: Ansaldi il predicatore apre un altro canale. Ora è il Soldato di Dio: “E andrà tutto bene”