Torino, la rassegna stampa di oggi 21 gennaio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: bufera su Cairo e le polemiche via social tra presidente e tifosi. Calciomercato: le ultime

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: Cairo social, tifosi Toro in rivolta

“Vendere il club? Ve ne pentireste! Daspo? Estraneo”

Zaza, infortunio serio. Ora chi se lo prende? Poveda: nuovo assalto

Si parla di almeno 20 giorni di stop: un guaio anche per… Millico! Bonifazi tratta con Spal, Sassuolo e Fiorentina. Parigini: Genoa

La Stampa: Toro social Cairo: “Me ne devo andare? Te ne pentiresti”

Insulti e critiche dei tifosi su Instagram, il patron accetta il confronto

CronacaQui: Cairo a gamba tesa sui social: “Vendere? Ve ne pentireste”

Il presidente risponde ai tifosi su Instagram: “Senza di me, 7 anni su 10 in B”

La Gazzetta dello Sport: Manovre Toro: aspetta Falque, pista Karamoh. Miha su Bonifazi

Iago riflette, Younes in stand by. Il Parma è in pressing per Millico, nell’affare può rientrare il francese

Corriere Torino: Socialmente Toro

Il presidente granata risponde ai tifosi sul suo profilo Instagram: “Siamo arrivati settimi a giugno, dietro a chi fattura 5 volte di più. E non ho fatto daspare nessuno”