Torino, la rassegna stampa di oggi 7 febbraio 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: alla ricerca dei segreti di Moreno Longo e del suo metodo di allenamento. Il Toro è pronto a ripartire

La rassegna stampa di oggi sul Torino racconta di come Moreno Longo stia lavorando per ricostruire il Toro e permettergli di migliorare il suo campionato. C’è entusiasmo da parte dell’ambiente e voglia di risollevarsi.

La rassegna stampa di oggi sul Torino

Tuttosport: “Tutti i segreti di Longo”

Vives: “Allenamenti divertenti e sfottò prima dei match”

Adesso il Gallo avrà sempre un uomo vicino

Nei piani dell’allenatore, Belotti dovrà centellinare le energie per essere più fresco in zona gol. E la squadra lavorerà per lui

La Stampa: Mazzarri: “Ero io il bersaglio. Ci siamo lasciati per il bene del Toro”

Dietro il lungo e sofferto addio dell’ex allenatore granata, risoluzione consensuale e la rinuncia a più di mezzo milione. Al centro della contestazione, si è convinto che separarsi fosse l’unico modo per restituire tranquillità alla squadra

CronacaQui: Missione rilancio. La ricetta di Longo per salvare il Toro

Da Verdi a Zaza, da Aina a Meitè fino ai difensori. Il neo-allenatore si aspetta subito una reazione

La Gazzetta dello Sport: Sistema Longo

Testa e intensità, il Toro apre le ali e punta su Lyanco

Corriere Torino: “Longo, tutta bravura”

Camolese, il nuovo Toro e la rincorsa: “Lui e Asta meritano questa occasione”