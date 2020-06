Torino, la rassegna stampa di oggi 11 giugno 2020 - Toro.it

La rassegna stampa sportiva di oggi sul Torino: calciomercato, granata su Nainggolan. Longo riparte da Berenguer per salvare la stagione

Tuttosport: C’è anche il Toro all’inseguimento di Nainggolan!

Pista difficile, però non impossibile. I granata sperano in un prestito stile Cagliari ma con diritto di riscatto. Uno degli ostacoli: l’operazione Chiesa-Fiorentina-Inter

Spunta Ballardini per la panchina

Proposto ai granata l’ex tecnico del Genoa: comunque il favorito resta Giampaolo. Tutto è però in mano a Longo: con un finale di stagione convincente può restare

CronacaQui: Zaza, un’altra chance in coppia col Gallo. Il dt Vagnati lo carica

L’ex Valencia non ha dimostrato il suo valore, ma servono anche i suoi gol per la salvezza

La Gazzetta dello Sport: Uno scatto da Toro

Meité sull’alta velocità: missione riscatto

Corriere Torino: E adesso AleToro

Da esterno, punta o mezzala Berenguer sa fare tutto: i gol (sinora 5) come gli assist. Tocca a lui illuminare l’attacco aiutando anche la mediana