Il centrocampista francese Adopo, da gennaio in prestito alla Viterbese, contro il Palermo ha trovato il suo primo gol con la maglia gialloblù

Michel Adopo a gennaio ha lasciato il Torino per sposare il progetto della Viterbese (squadra militante in serie C) e per trovare finalmente del minutaggio. Il centrocampista francese ha vissuto un inizio di stagione molto complicato, trovando spazio in campo nella Primavera di Cottafava in un paio di partite nelle settimane che hanno preceduto la sua cessione in prestito con diritto di riscatto. Adopo nel club gialloblù sta trovando invece continuità e nel match contro il Palermo ha segnato la sua prima rete con la maglia della Viterbese.

La prestazione e il gol contro il Palermo

Contro la squadra rosanero Adopo è sceso in campo al 15′ minuto per l’infortunio di Palermo. Nonostante una prestazione non bellissima il francese è stato decisivo trovando la prima rete in serie C al terzo minuto di recupero del primo tempo. Gol che ha permesso ai gialloblù di conquistare i tre punti con il Palermo, che ha concluso il match in 9 a causa di due espulsioni. Questa partita potrà dare la motivazione giusta all’ex Primavera granata per proseguire il campionato e dimostrare di meritare un posto nel Toro.