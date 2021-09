Vincenzo Millico nel match contro il Como è entrato nei minuti finali e ha trovato il primo gol stagionale

Vincenzo Millico ha avuto subito un ottimo impatto con il Cosenza. Dopo aver lasciato il Toro, nelle ultime ore della scorsa sessione di mercato, contro il Como ha trovato il primo gol stagionale. L’attaccante classe 2000 ha fatto il suo ingresso in campo intorno al 90’ minuto e, dopo soli 60 secondi, dopo aver ricevuto il pallone da una rimessa laterale è riuscito a infilare il pallone in rete battendo il portiere del Como Gori. La rete di Millico ha così chiuso il match sul risultato di 2-0 in favore della squadra calabrese. L’attaccante torinese ha iniziato la sua avventura con due presenze e un gol, e sicuramente non vorrà fermarsi.