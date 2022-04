A meno di clamorosi dietrofront Malinovski sarà nella lista dei convocati per il match contro il Torino

Manca sempre di meno al match di recupero della 20a giornata tra Atalanta e Torino. Una sfida che sarà molto importante per entrambe le squadre, ma forse un po’ di più per la Dea che vuole continuare a rincorrere una posizione europea. Intanto, Gian Piero Gasperini a poche ore dalla partita contro il Toro può sorridere perché per l’importante sfida contro i granata potrà tornare a convocare Rafael Toloi e Ruslan Malinovskyi che sembrano ormai aver superato i problemi fisici che avevano riscontrato. Sarà difficile vederli in campo dal primo minuto, ma sia Toloi che Malinovskyi potranno entrare in campo a gara in corso. Gasperini così avrà praticamente per ogni reparto ampia varietà di scelta.

Machle e Pezzella ancora fermi ai box

Se Toloi e Malinovskyi saranno tra gli arruolabili per il match contro il Toro, Joakim Machle e Giuseppe Pezzella invece non saranno a disposizione. Entrambi i giocatori continuano a svolgere lavoro differenziato. L’esterno danese è out per appendicite mentre l’altro esterno, ex Udinese, è ancora fermo ai box dopo aver rimediato una distrazione all’adduttore della coscia destra. Nonostante queste due assenze l’Atalanta contro i granata scenderà in campo con il coltello tra i denti, alla caccia di una vittoria che gli permetterebbe di scavalcare la Lazio, e forse anche la Fiorentina, in classifica.