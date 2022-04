Giudice Sportivo / Ammenda di 2.000 euro per la società granata, che non vanta alcun squalificato tra i giocatori

Nel Comunicato Ufficiale del Giudice Sportivo figura un’ammenda 2.000 euro inflitta al Torino – come recita il documento – “a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa tre minuti” in occasione della gara disputatasi lo scorso sabato all’Olimpico-Grande Torino, in cui i granata sono riusciti a imporsi 2-1 sullo Spezia grazie a una doppietta di Sasa Lukic. Da segnalare inoltre la squalifica di Bandinelli dell’Empoli per una giornata: salterà il match di domenica proprio contro il Torino. Di seguito tutte le decisioni del Giudice Sportivo:

Giudice Sportivo, le decisioni del 34° turno

Giocatori espulsi

Una giornata a: Kyriakopoulos (Sassuolo)

Giocatori non espulsi:

Una giornata a: Bandinelli (Empoli), Erlic (Spezia), Perez (Udinese), Oliveira (Roma), Rincon (Sampdoria)