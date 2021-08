Tanti gli assenti tra le fila di Gasperini in vista di Torino-Atalanta: da Zapata a Freuler, passando per De Roon

Manca sempre meno alla prima giornata di Serie A, che vedrà il Toro impegnato sabato alle ore 20,45 contro l’Atalanta al Grande Torino. Qualche nota lieta per Ivan Juric in vista di quella che si prospetta essere una sfida complicata sulla carta. La Dea conta infatti diversi indisponibili tra infortunati e squalificati. Toloi e Freuler saltano infatti la sfida con i granata a causa di una squalifica per una giornata. Chi invece deve fare i conti con un’assenza prolungata è De Roon che, a ccausa del pugno tirato ad un avversario nel match contro il Milan, dovrà scontare quattro giornate out. Tra i grandi assenti c’è poi anche Zapata che oggi si è allenato a parte assieme a Lovato. Non ci sarà Hateboer, deciso ad operarsi a causa della microfrattura al quinto metatarso che fatica a guarire.