L’Atalanta ha reso noti i convocati in vista della sfida contro il Torino, bloccato dall’Asl a causa delle otto positività riscontrate

Nonostante la notizia del blocco del Torino da parte dell’Asl e quindi l’impossibilità per i granata di prendere parte al primo match dell’anno nuovo sopraggiunta nelle ultime ore, l’Atalanta non si ferma. La Dea ha infatti reso noto l’elenco dei convocati di Gasperini previsti per il match di domani. Come da copione infatti, non avendo avuto disposizioni da parte della Lega, i nerazzurri si preparano lo stesso a scendere in campo. Restano out Zapata e gosens per infortunio, assieme a Palomino e Musso, risultati positivi al Covid e Freuler squalificato. Di seguito l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Bertini, Rossi, Sportiello.

Difensori: Cittadini, Demiral, Djimsiti, Hateboer, Maehle, Pezzella, Scalvini, Toloi, Zappacosta.

Centrocampisti: De Roon, Koopmeiners, Malinovskyi, Miranchuk, Pasalic, Pessina,

Attaccanti: Ilicic, Muriel, Piccoli.