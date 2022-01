Salgono i contagi in Serie A: Salernitana, Verona, Udinese e Bologna i club più a rischio. Graziate Empoli e Lazio

La parola “fine” sembra essere ancora lontana dal binomio Covid-Serie A. Nelle ultime settimane, il virus è infatti tornato a destare preoccupazione. L’aumento esponenziale dei contagi ha coinvolto ormai la maggioranza dei club, alcuni dei quali decimati tra giocatori e staff. È salito a 90 il numero totale degli infetti, trasformando alcune squadre in potenziali focolai. Ad ora sono Salernitana, Verona, Udinese e Bologna i club che ne vantano di più, con rispettivamente 9 (non specificati), 8 (Magnani e altri 7 giocatori), 9 (7 giocatori e 2 dello staff) e 8 (Molla, Dominguez, Viola, Hickey, Medel, Santander, Van Hooijdonk, Vignato) positività. Non sono però gli unici.

Serie A, sei positivi per Torino e Napoli

A ruota segue infatti il Torino diversi membri del gruppo squadra non specificati, ridotti a 6 a causa della negativizzazione di Verdi. C’è poi il Napoli, che vanta Lozano, Osimhen, Malcuit, Mario Rui, il tecnico Spalletti e l’ultimo aggiunto Alex Meret. Sono 5 invece gli assenti in casa Samp, che ha però esplicitato solo i nomi di Augello e Falcone, lasciando out il terzo giocatore e i 2 dello staff. Manita anche per Juventus e Spezia sul fronte Covid: i bianconeri dovranno fare a meno di Arthur, Pinsoglio, Chiellini, Soulé e De Winter, mentre gli Aquilotti di Kovalenko, Manaj, Nzola, Hristove un membro dello staff.

Serie A, si salvano solo Empoli e Lazio

Tra i più fortunati ad ora si vedono Roma (Borja Mayoral, Fuzato, 1 non specificato), Genoa (Criscito, Serpe, il tecnico Shevchenko), Inter (Dzeko, Satriano, Corzad), tutte con 3 positività. Il Sassuolo se le vedrà invece presto ridotte due (Peluso e un non specificato) con il passaggio di Goldaniga al Cagliari, che ad ora ha invece solo Nandez. Restano a due anche Venezia e Fiorentina, che non hanno però detto i nomi degli infetti, cosa effettuata dall’Atalanta nella conferenza di Gasperini (Musso e Palomino). Il Milan sarò invece senza Tatarusanu e un altro giocatore ignoto. GLi unici club graziati in questo momento solo perciò Lazio ed Empoli, entrambi a quota zero.