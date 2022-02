L’eliminazione dei bergamaschi dalla Coppa Italia libera tre slot infrasettimanali per il recupero di Atalanta-Torino

Il 3-2 con cui la Fiorentina ha battuto l’Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia fa tirare un sospiro di sollievo alla Lega: per recuperare Atalanta-Torino ci sono ora tre date possibili. Quella più vicina nel tempo è mercoledì 2 marzo, giorno in cui si disputeranno le semifinali di andata di Coppa, sono poi liberi gli slot di mercoledì 20 aprile e mercoledì 11 maggio, ovvero i giorni in cui saranno giocate le semifinali di ritorno e la finalissima del torneo nazionale.

Atalanta-Torino va recuperata: la decisione del Giudice Sportivo

Atalanta-Torino, lo ricordiamo, si sarebbe dovuta giocare lo scorso 6 gennaio ma la formazione di Ivan Juric non partì per Bergamo perché bloccata dall’Asl di bloccarla a causa dei vari casi di Covid all’interno del gruppo squadra. Il Giudice Sportivo ha sentenziato che la partita va recuperata ma una data finora era impossibile da scegliere: in caso di raggiungimento sia della finale di Europa League che di quella di Coppa Italia, la squadra di Gian Piero Gasperini non avrebbe infatti avuto nessun turno infrasettimanale disponibile fino al termine del campionato. In attesa di vedere come procederà il cammino dei nerazzurri in Europa, si sono ora liberate tre date, la Lega serie A ha quindi la possibilità nei prossimi giorni di calendarizzare il recupero del match.