Il Toro sarà impegnato con la Lazio mentre le inseguitrici dovranno ottenere i tre punti: ecco gli incontri che interesseranno i granata

Pochi minuti all’inizio della sesta giornata del campionato di Serie A. Il Toro, squadra rivelazione di questo avvio di stagione, si trova saldamente in testa alla classifica a quota 11 punti, seguito dal Napoli e dall’Udinese a 10. Ci sono però anche altre squadre che in caso di vittoria e mancato successo dei granata potrebbero scavalcare gli uomini di Paolo Vanoli: ecco gli scontri che interesseranno Zapata e compagni per la classifica.

La Juventus a Genoa, il Napoli ospita il Monza

Tra le squadre che insidiano il Toro per la vetta della classifica ci sono Napoli, Udinese, Juventus, Empoli, Inter e Milan. Gli uomini di Antonio Conte affronteranno in casa il Monza, in una gara che dovrebbe essere sulla carta abbastanza semplice. L’Udinese ospiterà invece la squadra di Simone Inzaghi: un vero e proprio scontro diretto per le zone più alte della classifica. La Juventus di Thiago Motta volerà a Genova e sarà di scena su un campo complicato in cui tante delle big non sono riuscite a guadagnare i tre punti. L’Empoli affronterà invece la Fiorentina, nel derby della toscana. Infine il Milan: gli uomini di Fonseca, reduci dalla vittoria sui cugini nerazzurri, ospiteranno il Lecce alle ore 20:45.