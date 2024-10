Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo al termine della 6ª giornata di campionato: un turno di squalifica per Vanoli

Con Parma-Cagliari si è conclusa la 6ª giornata di campionato, che vede il Torino al quinto posto in classifica. Come di consueto, il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni in merito a quanto accaduto nel weekend appena terminato. Per quanto riguarda i granata interessa il turno di squalifica rifilato a Paolo Vanoli, dopo il cartellino rosso mostratogli durante Torino-Lazio. Una giornata anche a Giampiero Ascenzi “per avere assunto un atteggiamento intimidatorio e insultante verso un componente della panchina della Lazio.

Le decisioni del giudice sportivo

Allenatori Espulsi

Una giornata a: Paolo Vanoli (Torino)

Preparatori atletici Non espulsi

Una giornata a Giampiero Ascenzi (Torino): per avere, al 50° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, assunto un atteggiamento intimidatorio e insultante nei confronti di un componente della panchina avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.