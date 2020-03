Balotelli: "Dovevano far tornare la Juve in testa prima di fermare il campionato" - Toro.it

Mario Balotelli punzecchia la Juventus e la Lega in relazione allo stop del campionato tardivo per via del coronavirus

Una frecciata alla Juventus che non passa inosservata. Mario Balotelli attraverso il profilo Instagram di Damiano “Er Faina”, ha parlato prima della necessità di restare a casa, come consigliato dalle istituzioni, e poi sul campionato. “Bisogna stare a casa ragazzi, la gente non capisce la gravità di quello che sta succedendo. A me manca tanto il calcio, ma è bello stare a casa anche. State a casa, non scherziamo, se no esco io a prendervi a sberle”. Però poi ha parlato anche dello stop al campionato e in particolare delle sfide giocate quando l’emergenza era già alta, come Juventus-Inter. “Dovevano far ritornare la Juve in testa prima di fermare il campionato”, ha detto.

Balotelli è tra quei giocatori che si augurano che il campionato non riprenda prima della fine dell’emergenza sanitaria. “Se riprende? Mi auguro di no, finché c’è anche solo un caso non dovrebbe riprendere nulla. Mi faceva arrabbiare fin dall’inizio che quando dicevo di fermare l’Italia la gente si inca***va. Forse adesso hanno capito. Perdere per perdere ora, andava chiuso tutto subito, forse ne saremmo stati già fuori”, ha spiegato. “La data di ripresa è approssimativa. Se in Svizzera ad esempio dicono ‘non uscite di casa’, la gente non esce, in Italia non è così. Ma che sacrificio è stare a casa? Di sto passo arriveremo al 2021 che ce lo abbiamo ancora sto coronavirus”.