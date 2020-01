Ridotte da due a una le giornate di squalifica di Domenico Berardi, che domani potrà quindi scendere in campo in Sassuolo-Torino

Buone notizie per il Sassuolo, un po’ meno per il Torino: è stata ridotta da due a una giornata la squalifica di Domenico Berardi. L’attaccante potrà quindi scendere in campo domani pomeriggio nella partita del Mapei Stadium.