Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci è risultato positivo al Covid-19: non sarà perciò disponibile per il derby

Si allunga la lista degli assenti in casa Juventus, prossima avversaria del Torino. Tra coloro che non saranno disponibili sabato per il derby della Mole, c’è anche Leonardo Bonucci, trovato positivo al Covid-19 al rientro dalla Nazionale che ieri ha battuto la Lituania 2-0 ell’ultimo match previsto per la pausa. Dopo i quattro casi riscontrati all’interno dello staff del ct Mancini, si è aggiunto anche il nome del difensore bianconero, che non potrà quindi scendere in campo contro i granata. ieri era stata annunciata la positività di Demiral.

Juventus, il comunicato ufficiale

Di seguito, il comunicato ufficiale della società bianconera.“Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare“.