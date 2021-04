Giudice Sportivo / Nessuno squalificato per Torino e Udinese in vista del match di sabato in programma alle 20:45

Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni in merito all’ultimo turno di campionato che ha visto il Torino di Nicola pareggiare per 2-2 contro la Juventus. E uno dei provvedimenti riguarda proprio il derby della Mole: Bernardeschi, infatti, è stato multato con un’ammenda di 2000 euro per la simulazione in area granata. Anche Lazzari, impegnato in Lazio-Spezia ha ricevuto un’ammenda di 10.000 euro in seguito all’espulsione per aver avuto un testa a testa con un avversario. Nessun squalificato, invece, tra le fila di Torino e Udinese in vista della gare di sabato 10 Aprile. Di seguito tutte le decisioni del Giudice Sportivo.

Giudice Sportivo: le decisioni dopo la 29a giornata

Ecco i calciatori squalificati dopo la 29^ giornata del campionato di Serie A:

Calciatori espulsi

Una giornata più ammenda di 10.000 euro a: Lazzari (Lazio)

Una giornata a: Correa (Lazio), Adrien Silva (Sampdoria), Ribery (Fiorentina).

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Bastoni (Inter), Brozovic (Inter), Cristante (Roma), Pedro Pereira (Crotone), Lovato (Hellas Verona), Pulgar (Fiorentina), Strootman (Genoa).