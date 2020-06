Brescia-Balotelli, rottura definitiva: la questione finisce in tribunale

Continua il botta e risposta tra Balotelli, che vorrebbe essere risarcito, ed il Brescia, che lo considera fuori dalla rosa. La questione finisce in tribunale

Balotelli è tornato a far parlare di sè e questa volta ha fatto sì che nell’occhio del ciclone ci fosse anche il Brescia. La frattura, nata in seguito ad accuse reciproche, sembrerebbe essersi allargata, fino a diventare insanabile. Il giocatore avrebbe infatti richiesto il reintegro in rosa o un risarcimento che si aggira attorno ai 400.000 euro. Cellino, presidente del Brescia, non sembra però essere disposto a scendere a compromessi, ma avrebbe preso in considerazione la possibilità di una rescissione anticipata del contratto, in scadenza il prossimo 30 giugno. In caso di mancato accordo, la questione potrebbe finire in tribunale.

Le accuse reciproche tra il club ed il giocatore

Il ritorno ad allenarsi di Balotelli sembrava presagire passi in avanti verso una soluzione pacifica, decantata anche da Cellino. La situazione però sembrerebbe invece essere peggiorata. Tutto sarebbe nato da un trattamento ingiustificato nei confronti dell’attaccante, costretto ad allenarsi sui campi secondari ed isolato quindi dal resto della squadra, senza motivi apparenti. Il Brescia dal canto suo gli imputa comportamenti scorretti durante il lockdown. Avrebbe infatti saltato alcune sessioni di lavoro, partecipato poco alla preparazione e avrebbe presentato una condizione fisica precaria.

Balotelli, lo sfogo sui social e la lettera al club

L’attaccante del Brescia, che spesso usa i profili social per rispondere e per sfogarsi, avrebbe infatti scritto: “Ma come fate a scrivere che non mi alleno al campo? Ci sono i giornalisti al centro a tutti i miei allenamenti, ovviamente muniti di telecamere! Gli allenamenti sono due al giorno quasi tutti i giorni! Come si fa a negare l’evidenza? Non pensavo di essere un fantasma invisibile ai teleobiettivi. Al momento giusto spiegherò per filo e per segno tutto e capirete.”. Intanto, nella giornata di domenica, ha recapitato una lettera al club con la richiesta di reintegro in rosa. Tutto potrebbe però riguardare una pretesa di natura economica, che Cellino non ha intenzione di assecondare. É solo questione di tempo prima che si arrivi definitivamente alla frutta.