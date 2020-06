Cagliari, Nainggolan parzialmente in gruppo

Il Cagliari affronterà il Toro senza Pisacane, per un problema alle costole. In dubbio anche Nainggolan, che ha lavorato solo in parte con la squadra

Il Cagliari di Zenga continua a preparare la sfida con i granata di sabato, sapendo che non ci sarà Fabio Pisacane, infortunatosi contro la Spal e costretto ad uscire prematuramente dal campo per un problema alle costole. Il report medico ha confermato una frattura a due costole, che quindi gli impediranno di scender in campo contro il Toro. Tra i giocatori in dubbio figura invece Radja Nainggolan, Oggi per il centrocampista lavoro solo in parte con il resto dei compagni: resta ancora in dubbio la sua presenza. Allenamento differenziato per Christian Oliva e Gaston Pereiro.