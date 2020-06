Giudice sportivo: Torino e Cagliari senza squalificati - Toro.it

Cagliari e Torino, protagoniste della sfida di sabato 27 giugno alle 19.30, si affronteranno senza squalificati: ecco il referto del giudice sportivo

Torino e Cagliari, in Sardegna, si affronteranno senza squalificati, sabato 27 giugno alle 19.30. Lo ha decretato, con il suo consueto referto, il Giudice sportivo, che di giorno in giorno sta comunicando i provvedimenti per le partite di Serie A che si sono disputate il giorno precedente. Restano in diffida, e dunque a rischio squalifica per la Lazio, Izzo, Lukic, Sirigu, Zaza e Rincon. Per ciò che riguarda le altre squadre, è da sottolineare la situazione della Fiorentina, che perde sia Caceres che Chiesa in vista della sfida contro la Lazio.

Giudice sportivo, gli squalificati per la 28^ giornata di Serie A

Calciatori espulsi

Due giornate a: Caceres (Fiorentina)

Una giornata a: Danilo (Juventus)

Calciatori non espulsi

Una giornata a: Chiesa (Fiorentina), De Paul (Udinese), Faraoni (Verona), Iacoponi (Parma)