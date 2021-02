L’allenatore del Cagliari Eusebio Di Francesco è stato ufficialmente esonerato. Pronto Semplici al suo posto

Galeotto fu quel gol di Bremer al 76′. Eusebio Di Francesco si è infatti giocato la panchina contro il Torino che, strappando la vittoria, ha condannato il Cagliari alla terza sconfitta consecutiva e quindi a restare in zona retrocessione. La soluzione scelta dal club per metterci una pezza è stata quella del cambio di guardia in panchina. Il tecnico ex Roma, come comunicato dalla società sarda tramite una nota sul sito ufficiale, è stato infatti esonerato ufficialmente. Al suo posto, è pronto Leonardo Semplici, arrivato a Cagliari e pronto a subentrargli.

Cagliari, il comunicato ufficiale della società

Di seguito, il comunicato ufficiale.

“Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Eusebio Di Francesco dall’incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente viene interrotto il rapporto di lavoro con il vice allenatore Francesco Calzona, i collaboratori tecnici Stefano Romano e Giancarlo Marini, il preparatore atletico Nicandro Vizoco e lo psicologo Gianmaria Palumbo.

A tutti vanno i sinceri ringraziamenti del Club per l’attività sin qui svolta con particolare dedizione, impegno e professionalità.“