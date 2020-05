Serie B e C pronte a ripartire: le date possibili - Toro.it

Le prime indicazioni dal Consiglio Federale: si fermano i dilettanti, si discute sulla Serie A, mentre B e C andranno avanti

Un Consiglio Federale con tempi da tappone del Giro d’Italia: dopo quattro ore di discussione, i vertici del calcio italiano sono ancora al lavoro per stabilire una linea comune per ciò che riguarda la Serie A. Ma intanto filtrano le prime indiscrezioni sulle altre serie: B e C ripartiranno, mentre i dilettanti no. Dalla Serie D in giù, il pallone non scorrerà più a causa della pandemia da coronavirus. La cadetteria, intanto, ha pronte le nuove date: si potrebbe giocare dal 20 giugno al 20 agosto.