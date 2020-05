LIVE / Consiglio Federale in corso: Serie A fino al 20 agosto

Il Consiglio Federale del 20 maggio 2020: arriveranno prime importanti decisioni sulla ripresa del campionato di Serie A. Atteso un comunicato

Un comunicato uscirà al termine della riunione fiume iniziata alle 12 di oggi, mercoledì 20 maggio 2020. Il Consiglio Federale si è riunito in teleconferenza per iniziare a delineare le sorti dei campionati di Serie A, B e C. Con le parole del ministro Spadafora, che ha annunciato una decisione definitiva entro il 28 maggio, e il varo del definitivo protocollo con cui le squadre potranno allenarsi al gran completo, il mondo del calcio ha fatto importanti passi avanti verso la ripresa secondo lo spirito della Fase 2: prudente convivenza con il coronavirus. Ecco gli aggiornamenti in diretta.

Serie A e coronavirus: il Consiglio Federale del 20 maggio 2020

16.30 Si avvicina l’uscita del comunicato. La Serie A, per ora, esclude l’ipotesi playoff: se arriverà l’ok del Governo, il campionato riprenderà con la formula consueta.

15.55 La data ultima per portare a termine i campionati dovrebbe spostarsi dal 2 al 20 agosto: così la Serie A, se dovesse riprendere, potrebbe sfruttare fino a quel giorno per terminare tutte le partite senza mettere in piedi i playoff. La stagione sportiva 2019/2020 si chiuderà ufficialmente il 31 agosto.

15.45 Serie B e C sono pronte a ripartire, mentre i dilettanti no: la Serie D potrebbe non essere portata a termine e come lei anche tutti i campionati minori.

13.45 Filtrano le prime novità per ciò che concerne la Serie A. Gravina non ha escluso la possibilità di playoff, ma è una soluzione da ‘piano B’: tutte le forze restano concentrate affinché si possa ricominciare e finire il campionato senza variare il format. Il problema è la compattezza dei club: alcuni tra i venti non sono convinti di riprendere.

12.00 Iniziata la riunione in teleconferenza: parte il Consiglio Federale che inizierà a definire le tempistiche della eventuale ripresa.