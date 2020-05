Spadafora: "Via agli allenamenti di squadra e il 28 maggio decidiamo sul campionato" - Toro.it

Il Cts ha approvato il nuovo protocollo proposto da Lega e Figc. Spadafora: “Sospendere la serie A sarebbe stata la scelta più facile, non l’ho voluta fare”

Il Comitato tecnico scientifico ha approvato il nuovo protocollo di ripresa proposto da Lega e Figc: ora gli allenamenti di squadra possono riprendere e il 28 maggio arriverà anche la decisione definitiva del Governo sulla ripresa della serie A. Ad annunciare tutto ciò è stato il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, intervenendo al Tg Sport di Rai 2. “Gli allenamenti collettivi possono ora riprendere – ha dichiarato – Sono state fatte valutazioni puntuali e la Figc è stata disponibile a rivedere la sua prima proposta. Sono stati fatti anche dei chiarimenti sui tempi di quarantena in caso di positività e soprattutto si evita il famoso autoisolamento iniziale”.

Spadafora: “Se il campionato inizia va anche concluso”

Spadafora ha poi spiegato che il Cts ha accolto la richiesta della Lega e di Figc di modificare il protocollo di ripresa, riguardo alla quarantena di squadra nel caso un giocatore dovesse essere trovato positivo al Covid-19: “Il positivo va in quarantena e gli altri possono continuare a lavorare, ma controllati. È giusto che il calcio abbia la possibilità di riprendere in sicurezza”.

Infine, sulla ripresa del campionato, Spadafora ha dichiarato: “Ho convocato per giovedì 28 maggio Gravina e Dal Pino per decidere una data certa per la ripartenza. I playoff? Se il campionato inizia va anche concluso, tutte le soluzioni per farlo sono utili. La scelta della Francia di chiudere tutto sarebbe stata la più facile da compiere. Io non l’ho voluta fare così come non ho voluto all’epoca dare una data certa per la ripresa, ma ora che si può è giusto farlo”.