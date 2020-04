Giocatori a due metri, niente partitelle: come lavorerà Longo alla ripresa

Almeno per la prima settimana si dovrà mantenere una distanza di due metri: niente partitelle, doccia solo in hotel, ambienti da sanificare

Il protocollo parla chiaro. Almeno in una prima fase, quella che per le squadre – quando ci sarà il via libera e adottando il documento presentato – significherà la ripresa del lavoro, i contatti saranno assolutamente vietati. Servirà un’organizzazione finora mai vista, perché le società, Torino compreso, dovranno adattarsi a norme studiate appositamente per arginare i contagi, norme con le quali servirà un po’ di dimestichezza. Partendo proprio dagli allenamenti, in campo (preferibili proprio i “momenti” all’aperto) e in palestra: si dovrà mantenere una distanza di due metri sul terreno di gioco e i macchinari delle palestre dovranno essere ben distanziati. Questo vuol dire che si procederà per piccoli gruppetti, in modo da garantire che le distanze vengano rispettate. Cambierà tutto: cambieranno le abitudini dei calciatori. Dopo l’allenamento niente doccia negli spogliatoi (il vapore acqueo potrebbe diffondere il virus): questa sarà fatta in hotel, nella stanza – singola, così indica il protocollo – che il calciatore occuperà per tutta la fase. Ma vediamo nel dettaglio le varie norme del protocollo studiato per le prime due settimane (per la terza, eventualmente, si seguirebbero le indicazioni della seconda).

Gli allenamenti alla ripresa: cosa dice il protocollo

Durante gli allenamenti, si diceva, si dovranno mantenere i due metri di distanza. Ovviamente prima di cominciare tutti i calciatori saranno sottoposti a test sierologici, da ripetere ogni settimana e, per la prima, di test molecolari ogni 24 ore. Così come lo staff che, così dice il protocollo, dovrà essere limitato al massimo.

Allenamenti prettamente atletici per la prima settimana, per evitare i contatti. Niente partitelle, dunque. A partire dalla seconda settimana si potranno invece inserire altri esercizi “fino alle simulazioni delle fasi di gioco (partitella e schemi) con rispetto, quando non indispensabile delle distanze interpersonali”.

Controlli per chi arriva dall’estero e sanificazione

Se il Toro eviterà un vero e proprio ritiro in una struttura che abbia campi, hotel e sala mensa come Novarello e sceglierà la soluzione del Filadelfia (indicando quindi un hotel che sarà esclusivamente utilizzato dalla squadra, che lì soggiornerà utilizzando anche il servizio di ristorazione), questo dovrà essere sanificato giornalmente. Lo dovranno essere gli spogliatoi, le palestre e relativi macchinari.

In hotel i giocatori dovranno avere a disposizione delle stanze singole, sempre per evitare contatti ravvicinati. Si legge invece nel protocollo che ogni società è chiamata ad assicurare che chi dovesse provenire dall’estero (come i calciatori che sono tornati durante questa emergenza a casa, oltre confine) abbia “osservato un isolamento fiduciario con sorveglianza attiva prima dell’accesso al luogo d’allenamento (e allo screening preventivo)”.