Toro, il programma al FIladelfia del 20 maggio 2020

Ancora sedute individuali per il Toro al Filadelfia: nei prossimi giorni Longo potrà cominciare le sedute di allenamento di squadra

Anche il Toro si prepara a partire con gli allenamenti di gruppo ma non dalla giornata di oggi. Nonostante il protocollo, ufficializzato nella giornata di ieri, permetta il lavoro di squadra la società granata ha infatti preferito svolgere ancora una seduta a livello individuale per potersi organizzarsi al meglio, mettere in pratica le linee guida ufficializzate ieri e affrontare il prossimo step. Belotti e compagni, dunque, si recheranno ancora al Filadelfia in maniera volontaria e in piccoli gruppetti mentre Longo attende le disposizioni definitive per poter ricominciare, nei prossimi giorni, a lavorare con il gruppo al completo in vista di una possibile ripresa del campionato di Serie A.

Allenamenti di gruppo, il protocollo

Il Toro si è quindi preso ancora un po’di tempo per potersi adattare al meglio alle nuove norme ma il ritorno alla normalità è ormai alle porte. E d’altronde, il protocollo arrivato nella giornata di ieri è stato chiaro: via libera alle sedute di gruppo. Purchè, ovviamente, si rispettino tutte le norme atte a limitare il più possibile il rischio contagio tra i giocatori e non solo.

Giocatori che, tuttavia, come abbiamo confermato proprio nella giornata di ieri, hanno vinto la personale battaglia contro l’idea del ritiro di squadra a partire già dalla settimana in corso. Non ci sarà dunque alcun ritiro forzato e obbligatorio per le squadre di Serie A. E, inoltre, non ci sarà neppure l’obbligo della sospensione delle sedute di allenamento in caso di positività. Il soggetto contagiato, infatti, dovrà essere posto in isolamento mentre il resto del gruppo dovrà evitare contatti con l’esterno ma potrà continuare a lavorare sul campo.