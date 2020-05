Torino, negativo il primo tampone per il giocatore positivo al coronavirus - Toro.it

Una buona notizia per il giocatore del Torino positivo al coronavirus: il primo tampone a cui si è sottoposto ha dato esito negativo

E’ negativo, il primo tampone di controllo al quale si è sottoposto il giocatore del Torino trovato positivo al Sars-CoV-2 nel controllo del 6 maggio scorso ma rimasto finora asintomatico. Passate le due settimane, il tesserato – la cui identità non è stata svelata dal club per questioni di privacy – si è sottoposto al test di controllo per accertare se il virus fosse ancora presente: e dal laboratorio è arrivata una prima, parziale, buona notizia. Al primo tampone ne seguirà un secondo, che il ragazzo effettuerà probabilmente domani in mattinata. Solo se anche questo avrà parimenti esito negativo, il calciatore potrà uscire dall’isolamento fiduciario.