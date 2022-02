Giorgio Chiellini non sarà disponibile per il derby della Mole a causa di un infortunio

Manca sempre meno al derby dell Mole, in programma venerdì 18 febbraio alle ore 20.45. Non ci sarà Giorgio Chiellini, infortunatosi al polpaccio. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare che terrà il capitano bianconero lontano dai campi per almeno venti giorni. Out in Coppa Italia contro il Sassuolo e domenica contro l’Atalanta, non recupererà in tempo per sfidare i granata.