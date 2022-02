In due anni e mezzo con il Torino non ha mai segnato su calcio piazzato, con i campani subito una doppietta da applausi

Due punizioni, due traiettorie perfette del pallone che è andato a infilarsi entrambe le volte sotto l’incrocio dei pali. Sono bastati 16 minuti ai tifosi della Salernitana per vedere quello che i tifosi del Torino non sono riusciti a vedere in due anni e mezzo: i gol su punizione di Simone Verdi. Ufficialmente un gol sul calcio piazzato con la maglia granata l’ha segnato nella partita pareggiata lo scorso anno 1-1 contro il Bologna, quello però fu più che altro un’autorete del portiere felsineo Da Costa, che con un goffo intervento deviò alle sue spalle il cross di Verdi: ma due prodezze balistiche come quelle messe a segno contro lo Spezia in Piemonte non si sono mai visti.

Verdi, doppietta su punizione con la Salernitana

Poco prima della punizione con cui Verdi ha sbloccato il risultato di Salernitana-Spezia (2-2 il finale), quando i telecronisti di Dazn hanno ripetuto la solita frase del giocatore bravo a calciare sia con il destro che con il sinistro, ai tifosi del Torino sarà venuto da sorridere ripensando a tutte le volte in cui in questi due anni e mezzo hanno sentito ripetere quelle parole, prima di vedere poi i palloni finire ovunque (contro la barriera, sul fondo, tra le mani del portiere) tranne che in porta. Invece Verdi ha saputo sorprendere il portiere avversario con due conclusioni perfette. Da applausi. Due tiri che ogni tanto si sarebbero voluti vedere anche a Torino.