Le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alla ventiquattresima giornata di Serie A: Toro senza Lukic e Mandragora

La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice sportivo in seguito alla ventiquattresima giornata. Il Toro sarà impegnato contro il Venezia sabato in casa alle ore 20.45. Tornano Juric e Bremer ma ci saranno due grandi assenti per il tecnico croato: si tratta di Lukic, diffidato e ammonito contro l’Udinese e Mandragora, espulso epr doppia ammonizione contro i friulani. Anche Zanetti però sarà senza due pedine: mancheranno infatti Ceccaroni e Ebuehi. Di seguito, tutte le decisioni sel Giudice Sportivo.

Giudice sportivo 24a giornata di serie A

Calciatori espulsi

Una giornata a: Mandragora (Torino), Ebuehi (Venezia), Musso (Atalanta), Ostigard (Genoa), Torreira (Fiorentina), Theo Hernandez (Milan), Zaniolo (Roma).

Calciatori non espulsi

Due giornate a: Bastoni (Inter).

Una giornata a: Arslan (Udinese), Bonaventura (Fiorentina), Ceccaroni (Venezia), De Silvestri (Bologna), Deiola (Cagliari), Lukic (Torino), Scamacca e Raspadori (Sassuolo).