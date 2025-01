Il punto sull’infermeria della Juventus: il portoghese è alle prese con l’infortunio di Riad, il serbo potrebbe recuperare per sabato

Se il Torino aspetta di conoscere gli esiti degli accertamenti a cui si sono sottoposti Saul Coco e Samuele Ricci, la Juventus è alle prese con i postumi di Riad. Non solo dal punto di vista psicologico ma pure per quanto riguarda il recupero di Conceicao, che pochi istanti prima della semifinale con il Milan si era fermato per un problema fisico. Nessuna lesione, dopo i primi esami effettuati, ma il bianconero è tenuto sotto controllo dallo staff medico e ad oggi il derby di sabato contro il Torino resta a rischio. Thiago Motta deve infatti fare i conti col recupero del suo giocatore ma pure con un calendario che tre giorni dopo la stracittadina vedrà l’Atalanta fare visita alla Juventus. Ci sono più probabilità, invece, di vedere Vlahovic: l’attaccante serbo soffre di un affaticamento che però non dovrebbe impedirgli di essere presente sabato.