I bianconeri di Thiago Motta non sono in un buon momento. Ora c’è il derby di Torino per la Juventus contro il Toro

Manca sempre meno al derby della Mole di ritorno della stagione 2024/2025 di Serie A, che si gioca nella 1^ giornata (20^ totale). Calcio d’inizio fissato per sabato 11 gennaio alle ore 18. Torino-Juventus. A 10 anni di distanza dall’ultima vittoria granata, l’unica dell’era Cairo. Toro in difficoltà in questa parte di stagione, in attesa di rinforzi sul mercato. Ma i bianconeri non se la passano tanto meglio. La squadra di Thiago Motta infatti, è stata eliminata in semifinale di Supercoppa Italiana in Arabia per mano del Milan. Primo tempo in vantaggio grazie al gol di Yildiz. Poi il crollo. Prima un rigore causato dal capitano Locatelli e poi l’autogol di Gatti. Critiche a non finire per la Juventus. In questa stagione, non ha ancora ingranato.

Gli acquisti criticati

Nel mirino delle critiche ci sono soprattutto gli acquisti sbagliati. O meglio, all’inizio sembravano grandi colpi, ma non stanno rendendo. Koopmeiners su tutti, pagato 60 milioni di euro all’Atalanta. Fin qui solo 1 gol e 3 assist in 16 partite ma titolare fisso sulla trequarti. Poi c’è Douglas Luiz, pagato 50 milioni all’Aston Villa. 9 partite fin qui e non è un titolare. Una comparsa per adesso. Infine c’è Nico Gonzalez, pagato alla Fiorentina più di 30 milioni. 7 partite, 1 gol e tanti problemi fisici. Thuram e Francisco Conceicao invece stanno facendo bene. Ma Giuntoli rimane nel mirino delle critiche. Spese folli e poca resa.

Verso il derby

Juventus che arriva al derby in 5^ posizione, a 32 punti. 18 partite giocate: 0 sconfitte ma 7 vittorie e 11 pareggi. Si tratta della squadra con più pareggi in Serie A. 30 gol fatti e 15 subiti. La difesa ha perso solidità dopo l’infortunio di Bremer, che già aveva saltato il derby d’andata e ha finito la stagione. Poi gli altri 2 infortunati sono Cabal e Milik. Ma ora anche Conceicao è a rischio per il derby. Anche Thiago Motta è finito sotto accusa dopo il girone di andata. Lo scorso anno aveva portato il Bologna in Champions League. Ma con la Juventus non sta sorprendendo, anzi.