Coronavirus, tre rinvii in Serie A: Inter, Atalanta e Verona non giocano

Il premier Conte ha annunciato la sospensione delle attività sportive in Lombardia e Veneto: saltano tre partite del campionato di Serie A per il Coronavirus

Si ferma la Serie A, anche se in parte. In serata il premier Giuseppe Conte ha infatti dichiarato che “il ministro Spadafora ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le attività sportive programmate per domani in Veneto e in Lombardia“. Nel caso specifico del campionato di calcio di Serie A sono state rinviate le due partite in programma in Lombardia, Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria, e quella del Verona contro il Cagliari. Il motivo riguarda la presenza proprio nelle due regioni di altrettanti focolai di Coronavirus.