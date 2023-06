La corsa all’ottavo posto si concluderà con la 38ª giornata di Serie A: cosa c’è da sapere sulle gare di Torino, Fiorentina, Monza e Bologna

Ci siamo: l’ultima giornata di Serie A è alle porte e porterà con sé i verdetti riguardanti la corsa all’ottavo posto in classifica. Con le vicende sul caso Juventus ancora tutte da chiarire, almeno in ottica Uefa, finire alle spalle dei bianconeri potrebbe voler dire qualificazione alla Conference League. Il Torino ci spera, il destino è nelle mani di Juric. Da superare solo un ultimo scoglio, in questo caso l’Inter, che avrà probabilmente la testa alla finale di Champions League. Ma qual è la situazione delle squadre impegnate in questa corsa?

Torino-Inter, Sassuolo-Fiorentina, Atalanta-Monza, Lecce-Bologna: cosa c’è da sapere

TORINO – Juric potrà contare praticamente su tutta la rosa, ad eccezione di Lazaro e forse Radonjic. Il serbo sta facendo di tutto per provare il recupero per la gara contro i nerazzurri. Al momento, però, la sua presenza non è assolutamente certa.

INTER – Inzaghi ricorrerà probabilmente ad un ampio turnover, in vista della finalissima di Champions League contro il Manchester City. A farne le spese potrebbero essere Calhanoglu, Dzeko, Acerbi e Barella, oltre a Lautaro Martinez. Probabile anche l’impiego di Handanovic dal primo minuto e la presenza di molti giovani della Primavera.

SASSUOLO – Escluso dalla corsa all’ottavo posto, Dionisi potrebbe dare spazio a qualche giovane per la gara contro la Fiorentina. Non saranno del match sicuramente Alvarez, che ha subito la rottura del crociato, e Laurienté, infortunatosi al menisco.

FIORENTINA – Anche gli uomini di Italiano dovranno concentrarsi sulla finale di Conference League. I vola avranno l’organico al completo, ad eccezione di Sirigu.

ATALANTA – La Dea dovrà giocarsi la qualificazione alla prossima Europa League. Non saranno della gara Zapata, Palomino, Ruggeri, Hateboer, Soppy, e Vorlicky. In dubbio invece la presenza di Boga, che lotta con una distorsione alla caviglia.

MONZA – Palladino, al contrario, avrà tutti gli uomini a disposizione per cercare di strappare i tre punti al Gewiss Stadium.

LECCE – I giallorossi hanno raggiunto l’aritmetica salvezza con il rigore di Colombo all’ultimo respiro e possono affrontare con serenità la sfida al Bologna. Out solo Dermaku, per infortunio muscolare.

BOLOGNA – Thiago Motta dovrà invece fare i conti con alcuni indisponibili: Soriano, Soumaoro, Bagnolini. Kyriakopoulos. Tornerà poi Orsolini dalla squalifica.