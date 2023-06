La rincorsa all’Europa di Bologna e Monza si chiude qui: il 3-1 dei viola col Sassuolo obbliga il Torino a battere l’Inter

Non c’è altro risultato possibile se non la vittoria. Il successo della Fiorentina sul Sassuolo obbliga infatti i granata a fare bottino pieno domani al Grande Torino contro l’Inter. La squadra di Italiano si è portata momentaneamente a più tre dai granata, tagliando fuori dai giochi il Monza, a -4, e il Bologna, a -5. Battendo i nerazzurri la squadra di Juric raggiungerebbe in classifica la Fiorentina ma sarebbe davanti per gli scontri diretti.