La squadra di Ranieri al 94′ batte il Bari al San Nicola e conquista la massima serie dopo un solo anno di B

Il Cagliari è tornato in Serie A. La rete di Pavoletti al 94′ ha gelato il San Nicola di Bari, con i tifosi biancorossi pronti a festeggiare: invece in pieno recupero l’attaccante dei sardi realizza l’1-0 che vale la Serie A. Aveva due risultati su tre il Bari, in virtù del pari dell’andata e del miglior piazzamento in campionato. Arriva invece un ko che premia il Cagliari. Nello spareggio per la permanenza in Serie A la spunta il Verona, che vince lo spareggio con lo Spezia 3-1 sul neutro di Reggio Emilia.